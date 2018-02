Twee mannen overvallen koeriersdienst op Osdorper Ban

Een koeriersdienst is donderdagmiddag rond 14.30 overvallen op Osdorper Ban. Medewerkers van de dienst zouden zijn bedreigd met een wapen. De politie is op zoek naar twee daders en hun buit.

Het is niet duidelijk wat de twee mannen hebben buitgemaakt. Ook is niet duidelijk welk wapen is gebruikt bij de overval, maar het zou in elk geval niet om een vuurwapen gaan.

