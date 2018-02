Silo's Zeeburgereiland worden bijna twee keer zo hoog

De drie silo's op het Zeeburgereiland worden bijna twee keer zo hoog. Dat blijkt uit de plannen van het consortium dat de prijsvraag rond de herbestemming van de betonnen kolossen heeft gewonnen.

Het winnende consortium, bestaande uit architectenbureau TANK, Brouwerij 't IJ, Vink Bouw Nieuwkoop en Grayfield, heeft grootse plannen. Zo wordt er op de huidige betonnen silo's van 23 meter, een houten laag van 15 meter gebouwd.

De plannen voor het interieur van de Drie Koningen, zoals het project is genoemd, zijn minstens zo ambitieus: zo moeten er onder meer een indoor speeltuin, een sauna, een brouwerij, een foodlab, kantoorruimtes en een eenkamerhotel in komen.

Sportheldenbuurt

Rondom de silo's verrijst momenteel de Sportheldenbuurt. Omdat de gemeente de markante silo's niet wilde laten slopen, schreef ze een prijsvraag uit: iedereen met ideeën voor een nieuwe bestemming voor de silo's, die ooit dienst deden als onderdeel van de rioolzuiveringsinstallatie, werd uitgenodigd te reageren.

Lees ook: Brouwerij 't IJ winnaar van prijsvraag grote silo's Zeeburgereiland

Dat leverde circa veertig inzendingen op. De ideeën liepen uiteen van een gigantische, verticale escaperoom tot een enorm zwembad vol vloeibare chocolade. Weliswaar creatieve suggesties, maar niet de 'mooie mix van bestemmingen' zoals de gemeente voor ogen heeft.

Drie Koningen

Het winnende consortium biedt die mix wel. Op Brouwerij 't IJ na kan architect Menno Kooistra nog geen namen noemen van bedrijven die hun intrek zullen nemen in de Drie Koningen.

'We zijn heel blij dat we er samen met de investeerder een bijzonder plan van hebben kunnen maken', zegt Kooistra. 'Waarbij niet alleen commerciële functies, maar ook publieke functies goed gemengd zijn. We denken dat het spectaculair gaat worden.'

Beton-look

De architect vertelt dat ze hun best hebben gedaan om het karakter van de silo's te behouden. 'Dat robuuste en die beton-look. Het is bijna het enige gebouw in de hele omtrek dat van lang geleden is. Dat wat we er opbouwen, mag iets heel karakteristieks zijn. Juist de combinatie van hout en beton vonden we perfect.'

Aan de hand van animaties laat Sancisi zien dat de houten opbouw niet naadloos aansluiten op de bestaande betonnen silo's. 'Zoals je kunt zien blijven de oude silo's helemaal in stand, daartussen komt een tussenlaag met het publieke dek en daarboven de houten nieuwbouw met diverse functies voor de buurt en de stad. Ze steken ook echt boven de buurt uit, dus wat dat betreft zijn het stadsiconen.'