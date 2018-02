Minister Grapperhaus deelt zorgen om jonge daders van liquidatie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderstreept de zorgen van hoofdcommissaris Aalbersberg van de Amsterdamse politie over de liquidaties die vaak amateuristisch en door jonge mensen worden uitgevoerd.

De Amsterdamse hoofdcommissaris zei gisteravond dat er sprake is van een patroon bij de daders: 'kansarm, weinig vooruitzichten, weinig gewetenbewustzijn. En dat is een gevaarlijke mix om dan verleid te worden tot dit soort zaken', concludeerde Pieter-Jaap Aalbersberg in het AT5-programma Het Verhoor. Sommige liquidaties worden al voor 3000 euro uitgevoerd. Wisselgeld in vergelijking met bedragen van vroeger, die rond de 50.000 euro lagen.

Ook meent de commissaris dat er simpelweg niet genoeg mankracht is om politiewerk uit te voeren. Er is meer geld nodig.

Noodzaak

Het ministerie van Veiligheid en Justitie kan zich vinden in de woorden van de hoofdcommissaris en onderstreept de noodzaak van mankracht bij de politie. 'In het Regeerakkoord is 267 miljoen structureel extra vrijgekomen voor versterking van de politie; agenten in de wijk en rechercheurs. De eerste 100 miljoen uit het Regeerakkoord is al vrijgemaakt door minister Grapperhaus en dat geld wordt geïnvesteerd in agenten en rechercheurs en ten behoeve van investeringen in ICT en andere middelen'.

Minister Grapperhaus kijkt momenteel met de politie-leiding naar een actualisering van de verdeling van de inzet van politiemensen. 'Daarnaast werkt het ministerie met de politie, gezagen en de vakbeweging aan een flexibiliseringsagenda. Doel daarbij is om onnodige knelpunten weg te nemen zodat meer kan met de beschikbare politiecapaciteit en deze flexibeler kan worden ingezet.'.