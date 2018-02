DENK: zonder alternatief voor Zwarte Piet, komt Sint alleen

Goedkoper openbaar vervoer, grotere sociale huurwoningen en beperkte groei voor Schiphol: bij het verkiezingsprogramma van DENK likt links Amsterdam zijn vingers af. Maar het speerpunt van DENK is en blijft anti-racisme. Dus is het afgelopen met 'helden' uit het koloniale tijdperk, en wil de partij een alternatief voor Zwarte Piet. 'Anders komt Sinterklaas alleen'.

Daarnaast pleit DENK voor meer directe democratie. Participatie in de stadsdelen moet worden bevorderd, ook onder jongeren. De nieuwe burgemeester? Die moeten Amsterdammers kunnen kiezen.

Lees ook: DENK en FvD botsen: 'Ik denk dat de integratie bij u mislukt is'

Er komt ruim baan voor nieuwkomers. We Are Here, de groep uitgeprocedeerde asielzoekers, mag blijven. Andere kwetsbare nieuwkomers verdienen volgens DENK een generaal pardon, waarmee de partij zich lijnrecht tegenover de VVD positioneert. De liberalen hebben zich tijdens de kabinetsformatie juist falikant tegen dit plan opgesteld.

Collectieve zorgverzekering met 0 euro eigen risico

Ook in tegenstelling tot de VVD vloeit het geld rijkelijk, wanneer de plannen van DENK tot uitvoering worden gebracht. De groep bijstandgerechtigden wordt uitgebreid, kaartjes bij GVB mogen nooit duurder zijn dan 2,50 euro, én de gemeente gaat een collectieve zorgverzekering aanbieden met een eigen risico van 0 euro.

Hoe dat allemaal betaald gaat worden, is niet terug te vinden in het verkiezingsprogramma. Behalve de OZB voor woningen boven de 700.000 euro verdubbelen, en toeristen meer belasten, blijkt niet waar het geld vandaan moet komen.

Lees ook: DENK trapt campagne af: 'Ook voor mensen in de grachtengordel'

Hier vindt u het volledige verkiezingsprogramma van DENK.