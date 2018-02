Bewoners Zeeburgereiland blij met plannen rond 'spuuglelijke' silo's: 'Het wordt er goed toeven straks'

Bewoners van het Zeeburgereiland reageren enthousiast op de plannen rond de drie silo's op het Zeeburgereiland, waarvan vandaag bekend werd dat ze zeventien meter hoger worden en een breed scala aan commerciële en publieke functies gaat herbergen.

'Een erg mooie ontwikkeling', reageert een man die inmiddels een klein halfjaar op het Zeeburgereiland woont. 'Want het is nu nog een beetje saai, dus ik vind het wel gaaf dat er een beetje leven in de brouwerij komt. Hoe meer bedrijvigheid en commerciële activiteiten er op het eiland komen, hoe beter wat mij betreft.'

De uitstraling van de silo's kan er alleen maar op vooruitgaan, meent hij. 'Ik vind het nu spuuglelijk, helemaal niks." Hij kijkt uit naar de zonnige dagen op het dakterrassen, die net als in de toekomst voor iedereen toegankelijk blijven. 'Ik denk dat dat goed toeven wordt straks.'

Sfeervol maken

Een jonge vrouw die in de buurt woont, is blij dat de industriële uitstraling van de silo's behouden blijft. 'Het geeft de wijk karakter.' Ze had verwacht dat er een museum in zou komen. 'Dat had mij heel leuk geleken. Maar mijn eerste indruk is goed. Ik ben benieuwd wat ze er van gaan maken. Hoe ze van zo'n donkere ruimte toch iets sfeervols gaan maken.'

'Ik weet totaal nog niet wat ze ermee gaan doen, dus dat zien we dan wel', reageert een bewoner. Zodra hij heeft gelezen welke voorzieningen er in de silo's komen, wordt hij een stuk enthousiaster. 'Ik denk dat dit enkel maar positief is voor de buurt, het geeft veel mogelijkheden, ook voor gemeenschapswerk.'