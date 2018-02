Snackbar bakt al jaren kroketjes voor advocaten en journalisten bij De Bunker

Vandaag was dag 2 van het Holleeder proces in de Bunker in Osdorp. Ellie en Bert zitten daar al 29 jaar vlak naast met hun snackbar Dicke Mick. Ze hebben daarom al vele geruchtmakende processen van dichtbij meegemaakt en - niet geheel onbelangrijk - ze hebben er goed aan verdiend. Vandaag viel de omzet nog wat tegen, maar met nog 63 procesdagen te gaan moet dat wel goed komen.

Want ook alle advocaten en journalisten moeten eten. De twee patatbakkers weten nog niet of ze het stervensdruk gaan krijgen, maar de hoop is er wel. 'Ik hoop dat het wel druk wordt natuurlijk. Als er geschorst wordt of ze nemen lunchpauze, dan komt de hele meute hierheen. Dan eten ze broodjes, of patat.'

En Bert en Ellie zijn voorbereid. Er is extra ingekocht: 'ik heb meer kroketten en meer patat in huis. En dan maar hopen dat het ook lekker druk gaat worden'. Donderdagochtend bleef het nog rustig bij de zaak, maar het is nog vroeg. 'Een beetje balen, maar de lunch moet nog beginnen!'

De beste zaak voor Dicke Mick was die rondom Johan Verhoek, ook bekend als De Hakkelaar. De crimineel stond voor de rechter in de Bunker, en de aandacht voor die zaak was ongekend groot. 'Maar dat kwam ook door het ontbreken van enige concurrentie en de aandacht van Brabanders.'