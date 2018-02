Italiaanse politie ingevlogen voor arrestatie internationaal gezochte crimineel

Italiaanse- en Amsterdamse politie hebben donderdagmiddag rond 16.00 een voortvluchtige crimineel gearresteerd. De 62-jarige man hield zich op in het Venetiëhof, op het KNSM-eiland.

Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een man die nog ruim 7 jaar celstraf uit moest zitten. Hij werd internationaal gezocht. De man wordt binnenkort overgeleverd aan de Italiaanse autoriteiten.

'Harde knal'

Volgens getuigen is de deur van de woning geforceerd met een stormram. 'De knal was zó hard dat alarmen afgingen van scooters die in de buurt stonden geparkeerd', vertelt iemand tegen AT5.

Het is niet de eerste keer dat de zogenoemde Carabinieri (de Italiaanse evenknie van de marechaussee) naar Nederland uitwijkt. Twee rechercheurs van de Carabinieri waren afgelopen oktober ook ingevlogen vanwege een arrestatie van een maffialid die zich ophield in een huis aan de Valkenburgerstraat.

Lees ook: Maffioso Saverio Tucci werd vermoedelijk in woning Rivierenbuurt vermoord

Een paar dagen voor die arrestatie werd (vermoedelijk) in de Rivierenbuurt Saverio Tucci vermoord, van wie bekend was dat hij lid was van de Italiaanse maffia. Het stoffelijk overschot van Tucci werd in een Renault Clio achtergelaten in Slotermeer.

De 60-jarige Italiaan Carlo M. werd begin dit jaar opgepakt voor de moord op Tucci.