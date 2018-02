Vluchtelingen voor het eerst het ijs op: 'Ik kan niet lopen met schoenschaatsjes'

Het is koud, en dat betekent schaatskoorts. Maar sommigen moeten de winterse sport nog onder de knie krijgen. Vluchtelingen uit landen als Eritrea, Syrië, Iran en Irak gingen vandaag voor het eerst het ijs op. En dat was zo nu en dan toch best lastig.

VluchtelingenWerk ging donderdag met zo'n dertig vluchtelingen naar De Coolste Baan van Nederland, een tijdelijke schaatsbaan bij het Olympisch Stadion, voor een heuze schaatsles. Samen met al wat ervaren schaatsers gingen zij de baan op - en dat was niet altijd even makkelijk. 'Ik heb pijn aan mijn hoofd en aan mijn handen', zegt een mevrouw die voor het eerst op schaatsen stond.

Schoenschaatsjes

De meeste vluchtelingen zagen nog nooit ijs - laat staan dat ze eerder hebben geschaatst. Het leek een onwennig tafereel: 'ik kan niet lopen met schoenschaatsjes'.

Toch had niet iedereen grootste moeite. Een enkeling had namelijk al een aantal keer geschaatst, en was 'maar drie keer gevallen, dat is gewoon niets eigenlijk!'