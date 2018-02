Jeugdadvocaat: 'Daders die liquidaties uitvoeren vaak zwakbegaafd'

Tussen de 3000 en 5000 euro, dat kost het om iemand te laten vermoorden. Dat zei politiecommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg gisteren tegen AT5. Wie zijn die jongens en waarom is de prijs van een mensenleven zo schrikbarend laag?

Jeugdstrafrechtadovcaat Marije Jeltes staat jonge delinquenten bij, van wie sommigen een moord op hun geweten hebben. Volgens haar zijn de daders vaak zwakbegaafd. Van de jongens die zij (soms al jaren) bijstaat, is 50 tot 60 procent met een IQ dan minder dan 80 zwakbegaafd te noemen.

Dat zij hun heil in de criminaliteit zoeken, is deels te verklaren door hun lage cognitieve vermogens. 'Ze spijbelen, gaan misschien op straat hangen. Het is verleidelijk om op straat geld en status te verwerven, omdat het via school en baantjes niet lukt'.

'Grooming'

Jeltes stelt dat de criminelen-in-wording vaak op straat in aanraking met gelijkgestemden komen. 'Maar', zo zegt Jeltes, 'er is ook sprake van grooming'.

Grooming is een term die vaak gebruikt wordt in loverboys-problematiek. Tienermeisjes worden verleidt hun grenzen over te gaan voor een jongen die liefde en gouden bergen beloofd.

Hoewel er geen sprake is van quid pro quo, ziet Jeltes wel dat de jongens getest worden. Het ophemelen, op het ego inspelen en beloften doen, is wel aan de orde. 'Ze worden klaargestoomd voor het grotere werk, en moeten eerst laten zien wat ze waard zijn. Of ze verantwoordelijkheid aankunnen en loyaal zijn'.

