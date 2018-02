Automobilist vlucht na crash op A10 in Noord

Een automobilist is vanochtend rond 5.00 uur over de kop geslagen op de A10 in Noord. De bestuurder ging er daarna vandoor.

In de auto zaten twee inzittenden van 27 en 28 jaar. De politie slaagde er uiteindelijk hen allebei te pakken te krijgen. Eén van de twee inzittenden bleek bij het ongeluk onderkoeld te zijn geraakt. Beide verdachten worden nog gehoord.



De auto bleef achter in de berm. Omdat aanvankelijk niet duidelijk was of er slachtoffers waren, rukten hulpdiensten massaal uit. Twee ambulances, meerdere brandweer- en politiewagens en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen.

De auto is uiteindelijk door Rijkswaterstaat weggehaald.



Ter Plaatse op de afrit S118 van de #A10 re. Ongeval met een voertuig tegen een boom. Personen niet meer aangetroffen bij het voertuig. @POL_Hoofdwegen gaat verder onderzoek opstarten, wij bergen het voertuig. pic.twitter.com/KF5oBznuBo