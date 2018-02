Motorrijder zwaargewond na ongeluk bij Schiphol

Een motorrijder is rond middernacht zwaargewond geraakt op de Amsterdamse Baan in Badhoevedorp, ter hoogte van Schiphol.

Het ongeluk gebeurde op de kruising met de oprit naar de A9. Het slachtoffer kwam in botsing met een automobilist, die ook gewond raakte. Tijdens de aanrijding vloog het motorblok uit de auto.

De motorrijder moest door een ambualnce met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook de automobilist is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn of haar toestand was minder zorgwekkend.

De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.