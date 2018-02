PES-gamers kunnen straks voetballen met Johan Cruijff

De eeuwige nummer 14 van Ajax, die in 2016 overleed, is binnenkort te downloaden als spelfiguur in de voetbalgame Pro Evolution Soccer 2018.

'Het is een eer om zo'n fantastische man en ongelofelijk goede voetballer te laten verschijnen in PES', schrijft gameontwikkelaar Konami op Twitter. Cruijff wordt verder de vader van het voetbal genoemd en een legende van het voetbal in Nederland en Barcelona. Volgens Konami is hij 'de definitie van een legende'.

Mensen met een Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 en PlayStation 4 kunnen straks voetballen met Cruijff. Op Youtube publiceerde de ontwikkelaar de eerste beelden van een digitale Johan Cruijff.