Automobilist geeft politieauto geen voorrang en springt water in

Een automobilist is vanmorgen vroeg het water in gesprongen in Nieuw-West. Hij probeerde op deze manier aan de politie te ontkomen, maar vond het uiteindelijk toch te koud.

De automobilist had een politieauto op de Aletta Jacobslaan geen voorrang gegeven. Toen agenten naast hem reden deed hij zijn raam naar beneden en bood hij zijn excuses aan. Zij vroegen hem daarna of hij langs de kant van de weg wilde stoppen, maar in plaats daarvan reed hij, uiteindelijk met zo'n 80 kilometer per uur, verder.

Op de kruising van de Johan Huizingalaan met de Johan Plesmanlaan stopte de automobilist voor het rode licht. Hij stapte uit en sprong in de vaart. Daarna liep hij via de waterkant naar het viaduct. 'Hij probeerde naar de overkant te zwemmen, maar voelde dat het te koud was en kwam terug', vertelt een politiewoordvoerder.

De agenten hebben de man in een deken gewikkeld en een ambulance gebeld. Hij is aangehouden en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, waar hij volgens de woordvoerder vanochtend nog lag. 'We weten niet wat er met hem aan de hand is, maar volgens mij heeft hij het nu nog koud.'

Update 14.00 uur:

De politie laat weten dat de man geen identiteitsbewijs had. Hij is overgedragen aan de vreemdelingdienst.