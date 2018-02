Bezoekers homo-ontmoetingsplaats De Oeverlanden geslagen met stokken

Bezoekers van de homo-ontmoetingsplaats De Oeverlanden voelen zich onveilig. Veel van hen zijn bedreigd of daadwerkelijk aangevallen door groepjes jongeren.

Dat vertellen ze in het SBS-programma Undercover in Nederland. Alberto Stegeman bezocht, met pruik, meerdere homo-ontmoetingsplaatsen in het land, waaronder De Oeverlanden.

Op de parkeerplaats aan de Oude Haagseweg blijken vanwege alle problemen een soort toezichthouders actief, die in hun auto onder meer kentekens van scooters noteren. 'Ik ben er laatst nog met eentje aan het vechten geweest', vertelt een van hen. 'Ze begonnen gelijk met stokken op me in te slaan.'

Volgens hen komen er groepjes jongeren naar De Oeverlanden toe om homoseksuele mannen aan te vallen. 'Ze zoeken het echt op. En dan slaan ze met stokken en staan ze 'vieze homo's' en dat soort dingen te schreeuwen.'

Ook een collega van Stegeman wordt, als hij in zijn eentje door het bos loopt, aangesproken door een groep van acht jongeren met capuchons en petten op. Een van hen loopt expres tegen hem aan en een ander hint erop dat er mogelijk een steekpartij gaat plaatsvinden.

De toezichthouders denken dat de andere bezoekers bij dit soort situaties niet te hulp schieten. 'Als er wat gebeurt, ze nemen allemaal de benen. Denk maar niet dat er één is die jou komt helpen. De helft is ook getrouwd.'

Het COC vindt dat er een landelijke 'beleidslijn' nodig is. Die moet ervoor zorgen dat de politie meer aandacht heeft voor de veiligheid van de bezoekers en dat slachtoffers sneller aangifte doen.

De VVD heeft naar aanleiding van de uitzending al vragen gesteld aan de burgemeester.

