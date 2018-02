Autokrasser zorgt voor honderden euro's schade in De Baarsjes

Met een lange haal bekrast een man de volledige zijkant van een dure Audi op het Surinameplein in West. Op een video is te zien hoe de auto van voor tot achter bekrast wordt. De politie is op zoek naar de man die mogelijk veel meer schade heeft aangericht.

In het najaar van 2017 worden meer auto's in West bekrast. De politie weet niet of de man van het Surinameplein ook verantwoordelijk is voor die bekrassingen, maar houdt daar wel rekening mee. Vooral de eigenaren van auto's die geparkeerd stonden rond de Paramaribostraat en de Postjesweg werden slachtoffer van de bekrassingen.

De man die gefilmd is terwijl hij een lange kras op de Audi zet, is niet bekend bij de politie. 'Het zou zomaar een buurtbewoner kunnen zijn', zegt een woordvoerder in het AT5-programma Bureau 020. Eerder maakte AT5 een reportage over een autokrasser in Diemen en duidelijk was toen dat die persoon voor veel irritatie zorgde bij autobezitters.