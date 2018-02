75-jarige vrouw opgepakt vanwege ontvoering

De politie heeft gisteren een bejaarde vrouw opgepakt vanwege haar betrokkenheid bij een ontvoering in 2011.

De 75-jarige vrouw moest daar nog 179 dagen celstraf voor uitzitten. Omdat ze zich niet vrijwillig had gemeld, zochten agenten haar op in haar huis in Watergraafsmeer.

Ze was niet in de woning aanwezig. 'Toen de collega's haar thuis niet aantroffen en op de weg terug uit de lift stapten stond de vrouw met haar boodschappentas voor de lift te wachten', schrijft de politie op Facebook.

De vrouw is overgebracht naar een cellencomplex. Ze mocht nog wel haar boodschappen opruimen.