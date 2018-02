'Kopschopper' en handlanger melden zichzelf bij politie na tonen bewakingsbeeld

De man die ervan verdacht wordt in de nacht van 13 op 14 september een 24-jarige man zwaar mishandeld te hebben in het centrum, heeft zichzelf aangegeven bij de politie.

Na een avond stappen werd het slachtoffer in de Lange Leidsedwarsstraat door een man naar de grond gewerkt, een andere man trapt hem daarna meermaals hard in het gezicht. Het slachtoffer liep een gebroken kaak, gebroken tanden en een scheur in zijn neus op. 'Dit zijn geen verwondingen waar je met een paar weken vanaf bent. Zijn gezicht is kapot geschopt', aldus een politiewoordvoerder.

De politie stelde de twee daders een ultimatum. Ze konden zichzelf melden bij de politie, deden ze dat niet, dan werden de beelden van de mishandeling herkenbaar online gezet. De oproep bleek effectief. De twee verdachten hebben zich op 5 februari bij de politie gemeld. Het gaat om twee Amsterdammers van 19 en 20 jaar oud. Een van hen is voorgeleid aan de rechter-commissaris, beiden mogen hun proces in vrijheid afwachten.