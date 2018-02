Oud-tennisser Jan Siemerink is nieuwe teammanager Ajax

Oud-toptennisser Jan Siemerink is de nieuwe teammanager van Ajax. Siemerink volgt Tjerk Smeets op die op 1 februari in dienst trad bij de Nederlandse honkbalbond.

Siemerink was directielid bij de Nederlandse tennisbond en captain van het Davis Cup Team. Zijn eigen sportcarrière op de tennisbaan liep van 1989 tot 2002. Hij won in totaal vier ATP-toernooien. Zijn hoogste ranking was plek veertien, die plaats bereikte hij in 1998. Succesvoller was hij in het dubbelspel met tien ATP-toernooi-overwinningen.

'Ambities van Ajax'

'Na gesprekken met Edwin van der Sar en Marc Overmars werd ik steeds enthousiaster over de functie, dus ik ben blij dat ze voor mij gekozen hebben. Ik heb er enorm veel zin in en kijk er naar uit om gezamenlijk het eerste elftal zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de ambities van Ajax bereikt kunnen worden', zegt Siemerink op de site van Ajax.

Volgende week is Siemerink nog tennis-commentator bij het ABN AMRO World Tennis Tournament. Vanaf 22 februari gaat hij aan de slag bij Ajax.