VVD-commissie: vastgoedbaas en Kamerlid Van Haga heeft schijn tegen

VVD-Kamerlid en vastgoedondernemer in Amsterdam en Haarlem Wybren van Haga heeft 'de schijn tegen' en is 'kwetsbaar', zo oordeelt de commissie van zijn eigen partij.

Uit onderzoek van Het Parool bleek eind vorig jaar dat Van Haga panden verhuurt aan meer mensen dan is toegestaan. Hij reageerde agressief door de controles van de gemeente te vergelijken met razzia's. De VVD doet momenteel een integriteitsonderzoek, de partijtop wil weten of Van Haga niet zijn voorbeeldrol als Kamerlid heeft verkwanseld.

Eind vorige maand heeft de VVD-commissie met Van Haga en zijn advocaat gesproken over de zaak. Bronnen hebben aan de krant verteld dat de indruk nu is dat er een negatief oordeel over Van Haga zit aan te komen. Ook als er niet direct juridisch iets mis is, heeft Van Haga in de ogen van de commissie een probleem.

Oplossing

Momenteel zou het Kamerlid nog met zo'n dertien woningen in overtreding zijn. De huizen zouden meerdere huurders hebben, wat sinds vorig jaar verboden is. Alle problemen moeten binnen twee maanden zijn opgelost. Wanneer de commissie met een definitief oordeel komt is nog onduidelijk.