Zo zag de Dam er in 1900 uit

Stel je De Dam voor zónder toeristen, waar mensen alleen lopen of zich met een paardenkoets voortbewegen. In 1900 was dat de realiteit.

Dat is te zien op beelden in het Collectiecentrum van het Eye. Er worden meer beelden vertoond, want in de jaren 30 werden films steeds gewoner. Opvallend is wel dat er ABN gesproken werd.

'Het was natuurlijk voor heel Nederland, dus er mocht geen Amsterdams gesproken worden', zegt Rommy Albers, curator van het Collectiecentrum Eye. Een uitzondering was de film Pygmalion, in 1937. 'In de eerste scene spreekt ze plat Amsterdams, echt Amsterdams.'

