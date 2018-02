Cel voor 19-jarige asielzoeker die huisgenoot neerstak

Een 19-jarige asielzoeker is veroordeeld tot 6 weken cel waarvan drie voorwaardelijk, omdat hij zijn kamergenoot in zijn bovenarm heeft gestoken. Dat bepaalde de rechtbank eind januari.

Het incident gebeurde in de nacht van 17 gebruari 2017 in een asielzoekerscentrum in Noord. Toen de 19-jarige man zijn kamergenoot belaagde, werden twee anderen wakker. Zij zijn vervolgens ook verbaal en fysiek bedreigd. Waardoor hij zijn zelfbeheersing verloor is niet duidelijk.

De asielzoeker was niet eerder veroordeeld.