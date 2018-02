Einde van ZZP-regeling Deliveroo? Kabinet gaat schijnzelfstandigheid harder aanpakken

Per 1 juli van dit jaar gaat het kabinet niet alleen meer handhaven op ernstige gevallen van schijnzelfstandigheid, maar ook op andere kwaadwillenden. Dat heeft de minister vanmiddag laten weten. Met deze maatregel lijkt Wouter Koolmees ook de ZZP-regeling van Deliveroo te willen aanpakken.

Frederique Zebeda, vakbondsbestuurder FNV Jong laat weten: 'Deliveroo wordt uiteraard door de minister niet bij naam genoemd. Maar in de brief staat duidelijk dat 'vanaf 1 juli 2018 niet langer alleen bij de ernstigste gevallen van kwaadwillenden wordt gehandhaafd, maar ook bij andere kwaadwillenden, die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan’. Nou, Deliveroo is zo’n bedrijf.'

Lees ook: Deliveroo-bezorgers staken op de Keizersgracht tegen ZZP-regeling

Sinds 1 februari werken alle riders van Deliveroo als ZZP'er. 1750 bezorgers die tot die dag een contract hadden, moesten zich gaan inschrijven bij de Kamer van Koophandel om als bezorger werkzaam te willen blijven. Hun contract is niet verlengd.

Eén van de bezorgers van Deliveroo vertelde al eerder tegen AT5 wat de grootste bezwaren waren tegen de ZZP-regeling. 'Verzekeringen zelf regelen, je administratie goed bijhouden, bij de belastingdienst moet je dingen inleveren. Als gewone werknemer heb je dat helemaal niet.'