'Bewustwordingscampagne nodig: gebruikers deels verantwoordelijk voor cokegeweld'

'Zolang er wordt gesnoven zal er geweld op straat blijven plaatsvinden', zegt criminoloog en lector straatcriminaliteit Jan-Dirk de Jong. Volgens De Jong is een bewustwordingscampagne nodig, zodat gebruikers weten wat de gevolgen van drugshandel zijn.

De criminoloog doet de uitspraak nadat hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg tegen AT5 vertelde dat cocaïnegebruik is genormaliseerd. 'Maar we moeten ons wel beseffen dat achter de toestroom van drugs een enorme georganiseerde misdaad zit', aldus Aalbersberg.

De Jong vindt dat gebruikers 'geen boter op hun hoofd moeten hebben'. Hij verwijst naar de grote gebruikersmarkt, waartoe (volgens de criminoloog) ook de Zuidas behoort. Hij pleit daarom voor een bewustwordingscampagne.

'Ruzies, concurrentie, afgepakte partijen', cocaïnehandel is volgens Aalbersberg de stuwende kracht achter het geweld in de stad. Bijkomend probleem is dat de politie handen tekort heeft om het drugsprobleem aan te pakken.

