Thuis zijn ze nu al trots op de Olympische 'Bijlmerboy' Akwasi

De altijd goedlachse Akwasi Frimpong uit Zuidoost had vandaag nog meer reden tot vreugde. Hij droeg vandaag de vlag van Ghana tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Pyeongchang. Wij waren op bezoek bij vrienden en familie om samen naar de 'Bijlmerboy' te kijken.

Met een brede lach en een dansje zoals alleen Akwasi dat kan, liep hij het stadion in. De predikant die de sporter al van kleins af aan kent, kon zijn geluk niet op. 'Prachtig, ongelooflijk! Ik ben heel blij! Ik ben blij voor Ghana en ik ben blij voor Akwasi. En ik ben trots op Akwasi!'

Big smile

Naast de predikant was ook de familie van Akwasi natuurlijk in de wolken met zijn optreden. 'Ik schrok, want hij kwam heel snel, hij was al als tweede. Op een gegeven moment zag ik gewoon een big smile met een grote Ghanese vlag. Toen deed hij zijn openingsdans, dat was gewoon geweldig om te zien', zegt zus Prisilla. 'Het is een droom die uitkomt. Ik ben heel blij om het te zien. Het is de gelukkigste dag van mijn leven', zegt vader Joseph Asamoah.

Dertien jaar strugglen

Het leven van Akwasi was niet altijd even makkelijk. Het heeft bijvoorbeeld een hele lange tijd geduurd voordat hij een paspoort kreeg. 'Hij heeft dertien jaar moeten strugglen. Scholen hebben hem geweigerd, dan moest hij weer naar een andere school, naar Amerika moeten gaan. Been verzwikt. Hij is gewoon een groot voorbeeld. Hij heeft het in principe gemaakt, want hij is daar en wij zijn thuis', zegt zijn zus.

'Akwasi kan winnen'

Ondanks de worstelingen die de sporter in zijn leven gekend heeft, is iedereen er zeker van dat hij zal winnen bij de discipline skeleton. Ook zijn vader: 'Natuurlijk! Iedereen bereidt zich voor en ik vertrouw mijn jongen.' Zijn predikant kondigt vast een groot feest aan: 'Niemand loopt naar een competitie en denkt dat hij niet gaat winnen. Akwasi kan winnen, als Akwasi wint, ga ik hier een groot feest geven. Alle Nederlanders kom naar ons feestje! Ghanees eten!'