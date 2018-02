Sigarenboeren niet blij met aangifte Van den Burg tegen tabaksindustrie

In navolging van advocate Benedicte Ficq, het Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis, de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen en nog tal van andere organisaties, doet ook wethouder Zorg Eric van den Burg aangifte tegen de tabaksindustrie. Maar niet iedereen staat te juichen. Sigarenboeren vrezen voor hun handel.

Adil zit al 20 jaar in de sigarettenhandel, en heeft een zaak aan het Olympiaplein. Hij denkt het zijne van de anti-rookplannen van de gemeente. 'Ik denk niet dat ze aan een bepaalde kant moeten staan.'

Toch denkt Van den Burg (VVD) dat het een goeie stap is. 'Inmiddels staat op de pakjes dat roken dodelijk is. Niet omdat de tabaksindustrie dat wil, maar omdat we dat als samenleving met elkaar hebben afgedwongen. Maar tegelijkertijd roken er nog steeds te veel mensen', zegt de wethouder.

Op straat zijn de meningen verdeeld. 'Roken is echt je eigen keuze', stellen sommigen. 'De gemeente mag overal een mening over hebben, maar roken doe je echt zelf'.

De aangifte is gericht tegen sigaretten die volgens het KWF bewust extra verslavender gemaakt worden, de zogenoemde 'sjoemelsigaret'.