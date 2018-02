Olcay Gülsen helpt werkloze jongeren aan een baan

Ondanks teruglopende jeugdwerkloosheid, blijft het voor sommigen lastig om een baan te vinden. Daarom was er in Oost twee dagen lang een pop-up store, waar jongeren tips van onder meer mode-ontwerpster Olcay Gülsen kregen.

'Soms werkt het ontmoedigend als je je doelen niet lijkt te halen', vertelde ze. Zelf weet Gülsen haar motivatie daarom te halen uit de kleine succesjes.

Bij veel jongeren ontbreekt het juist aan die motivatie, omdat 'ze niet goed weten wat ze willen', vertelt Ron Stütz, manager van de pop-up store. 'Of sommigen hebben onderweg een verkeerde afslag genomen, en weten niet meer hoe nu verder moeten'. Maar ook praktische zaken zijn belangrijk. Zo krijgen de jongeren hulp bij solliciteren en het verbeteren van hun CV.

'The usual'

'Ik vind het heel belangrijk dat jongeren ergens naartoe kunnen gaan waar ze advies kunnen krijgen en geïnspireerd kunnen worden', zegt Gülsen. Maar ook zegt Gülsen waar ze op let als zij CV's van potentiële werknemers beoordeelt. 'Het moet niet "the usual" zijn'.

Maar misschien blijft de grootste tip wel: niet opgeven.