PvdA en DENK botsen flink over aanpak discriminatie: 'Vaart DENK mee met de Gaypride?'

PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman en DENK-voorman Mourad Taimounti botsten vanavond in het AT5-programma Park Politiek flink over de aanpak van discriminatie in de stad.

In het debat bleek dat beide partijen zich allebei zorgen maken over discriminatie op basis van afkomst. Maar PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman wilde weten of dat bij DENK ook geldt voor andere vormen van discriminatie. Moorman: 'Ik ben er erg voor dat het lerarenkorps inderdaad zonder 'bias', en dat geldt ook voor agenten, naar Amsterdammers kijkt. Maar andersom ook. Ik hoor heel vaak van leraren, die homoseksueel zijn, dat ze niet voor klassen durven te staan. Bijvoorbeeld in Nieuw-West. Bent u het dan met mij eens dat wij moeten zorgen dat daar veel meer aandacht voor moet komen?'

'Hoor ik niemand over'

DENK-lijsttrekker Taimounti: 'Ik ben het met mevrouw Moorman eens dat we die vormen van discriminatie moeten tegengaan. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Alleen wil ik wel nadrukkelijk duidelijk maken dat we nu praten over een aantal dingen. Ik geef u twee cijfers van het meldpunt discriminatie. Elk cijfer wat daar staat vind ik erg en moet niet kunnen. We hebben in 2016 en 2017 twee meldingen van antisemitisme. We hebben er vijf op basis van seksuele geaardheid. Vijf te veel. Maar we hebben er 155 op basis van etniciteit, kleur en afkomst. Hoor ik niemand over.'

'Kan ik op DENK rekenen?'

Moorman: 'U praat er steeds overheen. Elke keer als het gaat over al die andere voorbeelden, want ik ben het met u eens, moslimdiscriminatie, verschrikkelijk, staat ook ons verkiezingsprogramma, ik zal altijd aan uw zijde strijden. Maar geldt dat ook voor antisemitisme, ook voor homodiscriminatie? U zit straks ook in de gemeenteraad. Elke zomer varen wij met alle partijen mee met de Gaypride. Kan ik er straks op rekenen dat DENK ook meedoet?'

'Frame'

Daarop reageerde de DENK-voorman fel: 'U wil mij nu dus duidelijk maken dat op het moment dat ik dus niet meevaar, dat ik daarmee dus niet de homoagenda ondersteun? Er zijn zelfs homo's die niet meevaren. Dat is exact het frame dat u weer probeert te plaatsen. En daar vechten wij tegen.'

