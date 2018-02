Identiteit en racisme blijken heetste hangijzers tijdens lijsttrekkersdebat De Balie

De landelijke fractievoorzitters kruisden vrijdagavond de degens in debatcentrum De Balie. Aan de hand van 7 Amsterdamse stellingen konden politici hun plannen voor de stad aanprijzen. Ook één-op-één bestreden de volksvertegenwoordigers elkaar. Vooral de nieuwkomers wisten aandacht naar zich toe te trekken, in het bijzonder Thierry Baudet.

De afgelopen dagen waren de ogen al gericht op Baudet, toen bleek dat binnen Forum voor Democratie klachten waren over de interne partijcultuur. Verschillende partijleden stapten op, zelf royeerde FvD twee oud-VVD'ers. Ook moest een Amsterdams kandidaat-raadslid van FvD door het stof vanwege eerdere uitlatingen op twitter.

Het knetterde vrijdagavond door op het podium van de Balie. Verschillende fractievoorzitters legden Baudet het vuur aan de schenen om uitlatingen die de nummer 2, Yernaz Ramautarsing, afgelopen zomer deed. Hij zei toen dat zwarte mensen een lager IQ hebben, iets wat volgens hem 'wetenschappelijk bewezen is'.

Ramautarsing bestormt het podium

Halverwege de avond stormde Ramautarsing zelf het podium op. 'Leugens!', scandeerden de FvD-leden op de beschuldigingen van racisme. Het argument bekoelde even toen Sybrand Buma maande tot kalmte. 'Wat een toneelstuk', beet de FvD-voorman van zich af. Het lukte debatleider Tim Wagemakers nauwelijks de kemphanen in bedwang te houden. Pas toen de volgende stelling aan de orde kwam, keerde de rust echt weder.

Yernaz Ramautarsing (FvD) stormt podium als men het heeft over zijn uitspraak over het IQ van verschillende volkeren. #leveamsterdam pic.twitter.com/fbgKXdb9Jg — Mark Hulstein ? (@markhulstein) February 9, 2018

VVD-leider Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders zegden af, hoewel laatstgenoemde ook niet meedingt naar zetels in de Stopera. Lilian Marijnissen maakte daarentegen haar eerste optreden buiten de Haagse arena. Zij was ook de enige vrouwelijke lijsttrekker in het debat.

Coentunnel: 'shit, ik sta weer in de file'

Marijnissen hekelde de opzet van het debat, dat werd georganiseerd door de Balie en het Parool. Volgens haar is een stelling rondom naamswijziging de Coentunnel voor de meeste mensen irrelevant. Die denken volgens haar 'shit, sta ik weer in de file'. Applaus viel haar ten deel toen ze 'onderwijs, zorg, arbeidsmarkt' noemde, onderwerpen die haar voorkeur hadden.

De pas aangetreden fractievoorzitter van de socialisten had een punt. Tussen de stellingen door werd er gedebatteerd over wie de echte Amsterdammer is, en daarmee mag wonen in de stad. Politieagenten, vluchtelingen, gezinnen, of de groeiende groep expats? Hoeveel sociale huurwoningen mogen verkocht worden om de kas te spekken? Is integratie in de stad gelukt? Hebben Amsterdammers meer gemeen met inwoners van Londen dan van Etten-leur?

Daarmee klonk de echo van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen door, waar ook vooral draaide om identiteit en 'de gewone Nederlander'.

Kuzu: Amsterdammers hebben niet meer recht op een Amsterdamse woning dan mensen van buitenaf. #leveamsterdam — Mark Hulstein ? (@markhulstein) February 9, 2018