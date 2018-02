Jong Ajax verliest dure punten tijdens gelijkspel met Telstar

In de vrieskou, op een besneeuwd veld in Velsen-Zuid moest Jong Ajax de opponenten van Telstar te slim af zijn. Dat lukte niet: het werd 3-3.

Het stadion van de thuisploeg zat ondanks de temperaturen afgeladen vol. Zij zagen een Telstar dat uit de startblokken schoot. In de 25ste minuut kwam Telstar op voorsprong dankzij een treffer van Mohamed Hamdaoui. De bal gleed na een slappe vrije trap door de handschoenen van doelman Norbert Albas.

Aan het begin van de tweede helft was het wederom Telstar dat het doel wist te vinden Ditmaal dankzij de Amerikaans-Servische Andrija Novakovich. Kort daarna kwamen de Ajacieden terug door een doelpunt van Mateo Cassierra, 2-1. Het bleek een belangrijk keerpunt te zijn, want Zian Flemming scoorde in de 64e minuut, waardoor Jong-Ajax weer op gelijke hoogte kwam.

Ajax loopt uit

Terwijl de sneeuw smolt kreeg de ploeg van Michiel Reiziger steeds meer grip op de wedstrijd. Dankzij een doelpunt in de 72e minuut van rechtsback Luis Orejuela kwamen de Amsterdammers op 3-2 voorsprong.

Met meer geluk dan wijsheid werd het alsnog 3-3, vlak voor het einde van de wedstrijd. Een bittere pil voor Jong Ajax, omdat zij daarmee op doelsaldo de koppositie kwijtraken aan NEC.