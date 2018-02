Asscher niet onder indruk van Ramautarsing: 'Forum-jongens doen huilie huilie'

Tijdens het debat vrijdagavond in de Balie ging het er vrij hard aan toe, vooral op de gebieden van racisme en identiteit. Toen een oud interview van Forum voor Democratie-lid Yernaz Ramautarsing werd aangehaald besloot de nummer twee op de Amsterdamse lijst zelf het podium op te stormen om zijn gelijk te halen.

In een interview met Brandpunt in 2016 zei Ramautarsing dat er een verschil is in IQ tussen bepaalde volkeren. 'Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo', zei hij in dat interview.

Lees ook: Identiteit en racisme blijken heetste hangijzers tijdens lijsttrekkersdebat De Balie

Leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet werd meermaals aangesproken op deze uitspraak en gevraagd hier afstand van te doen. Lodewijk Asscher kreeg de wind van voren toen Ramautarsing op hem afvloog om zijn gelijk te halen. 'Ik vind die Forum-jongens ontzettend huilie huilie doen. Ze wentelen zich in een soort slachtofferrol. Zij zeggen bizarre dingen, ze halen rassen en IQ erbij, daar zitten we in Amsterdam niet op te wachten. Dan zeg je: "Neem daar afstand van, wees een kerel." En dan komt er iemand het podium opgestormd. Dan heb je het echt niet begrepen, koekenbakker', zegt de partijleider van de PvdA over het voorval.

'In Amsterdam noemen we dat een kletsmeier. Of je staat voor wat je vindt, of je neemt het terug. Maar hier het podium opstormen omdat je man het niet alleen kan is een zwaktebod', voegt Asscher er aan toe.