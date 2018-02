Kritische documentaire over visgraatmodel GVB: 'We gaan af op totale ellende'

Filmmaker Collins heeft een tweede, zeer kritische, documentaire gepubliceerd over het toekomstige visgraatmodel van het GVB. In de ruim 27 minuten durende video komen mensen aan het woord die nadelige gevolgen ondervinden van het nieuwe vervoersplan.

Per juli van dit jaar wordt er gereden volgens het visgraatmodel. Vanaf dan is het spinnenwebmodel verleden tijd. 'Wij gebruiken het openbaar vervoer heel vaak om naar verschillende musea en Artis te gaan. Ook privé maak ik er veel gebruik van, want ik heb geen auto', opent Petra Wynne, lerares op een basisschool, de video. 'Ik heb geen idee hoe zij (GVB, red.) denken dat dit een betere oplossing zou zijn. Ik vind het totaal niet logisch dat je van een werkend model, naar een niet werkend model gaat.'

Kapitalistische nonsense

Annick Smit spreekt in de documentaire zelfs van een woest plan van het GVB. 'Ik ben geboren op de Herengracht. Mijn ouders hadden geen auto. In die tijd noemde je dat kapitalistische nonsense. We deden alles met de fiets, lopend en het openbaar vervoer. Nu woon ik al bijna twintig jaar in Watergraafsmeer. Daar wil ik niet meer weg. Maar toen kwam ik per ongeluk achter het woeste plan. Het systeem nu werkt als een dolle, net zoals in Parijs.'

Ook zegt een spreekster dat het nieuwe visgraatmodel nog bij heel weinig mensen bekend is. 'Amsterdam is een wereldstad. Misschien niet heel groot, maar het moet wel een werkend openbaar vervoernetwerk hebben. En dat hebben we nu.'

Kostenoverschrijding

In de documentaire wordt ook de enorme kostenoverschrijding van de Noord/Zuidlijn besproken. 'De grote plannen zijn gemaakt ten bate van mensen die nog niet bestaan, ten koste van degenen die er al zijn - en de rekening al betalen', zo omschrijft filmmaker Collin het visgraatmodel. In een eerdere reportage zei hij al dat het nieuwe systeem er komt om de kosten van de Noord/Zuidlijn terug te verdienen.

Aan het einde van de video roept een spreker op om in actie te komen. 'Want doe je niks dan is het alternatief totale ellende. En dat is precies waar we nu op afgaan. Want als wij niks doen denken politici: ''oké, ze zijn het met ons eens.'' Let op: dat is dodelijk! Doe jij niets, dan gaan politici door op de weg die jij niet wil. Kom dus in beweging!'