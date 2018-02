Webcammeisje uit de kleren in radiostudio Rob Muntz

Rob Muntz is zijn nieuwe programma op NH Radio smaakvol begonnen. Hij had webcammeisje Mandy Slim in de studio uitgenodigd.

Mandy, die zich tegen betaling uitkleedt voor de webcam, oefende haar beroep uit in de studio van NH Radio. Hoewel de luisteraars van Muntz het vooral moesten doen met de hijgerige praatjes van de webcamgirl ('Vind je het lekker wat je ziet? Geniet je ervan?'), zijn de onthullende beelden op Facebook terug te zien.

In het nieuwe programma Inburger King Late Night was overigens ook een archeoloog te gast.