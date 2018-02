Rijks-directeur: 'Stoppen met promotie van de stad is kortzichtig'

Prominenten uit de culturele sector zijn tegen het voorstel om te stoppen met de promotie van Amsterdam. Want ook Amsterdammers zelf moeten verleid worden.

'Wij zijn ervan overtuigd dat dit kortzichtig en onverstandig is', schrijven museumdirecteuren Taco Dibbits (Rijksmuseum), Axel Rüger (Van Gogh Museum) en nog een boel andere directeuren van culturele instellingen over de oproep om te stoppen met city marketing. Dat doen zij in een opiniestuk in Het Parool.

Volgens hen moet Amsterdam Marketing juist wel de musea en podiumkunsten promoten. Het trekt 'kwaliteitstoeristen', zorgt ervoor dat Amsterdammers zelf ook culturele activiteiten ondernemen en leidt tot spreiding van de drukte. Bovendien menen de prominenten dat de marketing ook goed is voor kleinere instellingen met beperkte marketingbudgetten.

Rem op subsidie

'Dus voordat het komende nieuwe gemeentebestuur tot besluiten overgaat, vragen wij met klem te blijven inzetten op deze promotie van cultuur van onze stad, voor bewoners en bezoekers uit binnen- en buitenland', aldus de opstellers van het opiniestuk.

Onlangs stelde Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) voor dat er een rem moest komen op de subsidie voor de promotie van de stad.