Slippende automobilist ontkomt ternauwernood aan botsing

De bestuurder van een Opel Corsa is gisteravond met meer geluk dan wijsheid ontkomen aan een ongeluk. De automobilist vloog uit de bocht en raakte bijna een andere weggebruiker.

Beelden: Inter Visual Studio | Lucas Mol

De bestuurder sloeg in Buitenvelder de A10 af, maar daar was het even na acht uur vrij glad. Waarschijnlijk miste de automobilist de waarschuwing voor slipgevaar en ging hij of zij te hard de bocht in.

De auto vloog uit de bocht en raakte bijna de vangrail. De bestuurder stuurde vervolgens te hard bij en de auto draaide om z'n as. Volgens getuigen zat er één persoon in de auto. Die kwam met de schrik vrij.