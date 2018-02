Columnisten ruziën door: Youp zegt optreden in programma Paul af

De columnistenruzie tussen Youp van 't Hek en Paul de Leeuw houdt aan. Youp heeft inmiddels een optreden in het programma van Paul afgezegd.

Paul de Leeuw schreef vorige week in zijn column in het AD dat hij Youp had aangesproken op het gebruik van het woord 'pisnicht'. Youp had een week eerder in zijn NRC Handelsblad-column geopperd dat dit 'geen scheldwoord, maar gewoon Amsterdams' was. En vandaag gebruikt Youp zijn column om op Paul te reageren.

'Paul vond dat ik op mijn woorden moest letten. Voor mij was dit de gotspe van de eeuw. Paul de Leeuw die mij sommeert niet zulke rare taal uit te slaan', schrijft Youp vandaag onder de titel Kwisnicht. 'Toevallig had ik net ja gezegd tegen zijn programma De Kwis, waarin vier cabaretiers op vrolijke wijze een bekende gast slachten. En dat heb ik deze week toch maar even afgezegd.'

Hoewel Paul vorige week nog schreef dat de twee niet gebrouilleerd waren, lijkt daar nu toch wel enige sprake van te zijn. 'Ik wil niet naast een presentator zitten met een teer zieltje zodat ik op mijn woorden moet letten. Ik ga die avond lekker naar een optreden van het democratische cabaretduo Thierry & Theo in een oud LPF-kroegje. Want wat er ook gebeurt: er moet gelachen worden', besluit Youp.