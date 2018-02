'FC Barcelona wil zich verjongen met Matthijs de Ligt'

Dat Matthijs de Ligt een van de grootste talenten van het moment is, ontgaat niemand. FC Barcelona heeft vergaande interesse in de 18-jarige verdediger van Ajax.

De Ligt debuteerde anderhalf jaar geleden en is inmiddels een vaste kracht bij Ajax. Ook speelde hij al drie interlands. In binnen- en buitenland staat hij al bekend als een van de absolute topverdedigers van de toekomst. Hij kreeg afgelopen zomer dan ook meteen een verbeterd contract.

Toch zijn er verschillende topclubs die De Ligt nu al willen inlijven. Bayern München zou interesse hebben, maar ook FC Barcelona zou de verdediger willen overnemen. Dat schrijft de Spaanse krant Mundo Deportiva, weet Voetbalprimeur.nl. De Catalanen zouden behoefte hebben aan vers bloed om te verjongen.

De Ligt is niet de enige jonge verdediger op wie de pijlen in Camp Nou gericht zijn. Toch is het niet eerste keer dat de naam van De Ligt voorbijkomt. De interesse zou behoorlijk serieus zijn.