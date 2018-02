Assassin's Creed-figuren op Ceintuurbaan: 'We hadden eigenlijk gewoon niks te doen'

Honderden gameliefhebbers brachten de ochtend door op de Ceintuurbaan. Ze stonden in de rij voor een gamewinkel, die om 10.00 uur heropend werd.

Sommige fans hadden zich zelfs verkleed. 'We dragen een outfit van Assassin's Creed , cosplay. We hadden eigenlijk gewoon niks te doen, dus we dachten, we komen hierheen. Maar we hebben alle delen van het spel zelf al.'

Lees ook: Tientallen gamers in de rij voor gratis goodies

Een vrouw zocht naar een versie van het spel Monster Hunter. 'Ik zit al Amsterdam en Purmerend af te jagen, maar ik dacht dat die misschien bij deze re-open voorkomt.' Ze stond er een uur voor in de rij. 'Dat is nog niet heel lang, want er zijn mensen die er al sinds half zes staan.'

De eerste honderd klanten kregen een goodiebag, maar die waren vanochtend al snel vergeven.