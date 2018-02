Uitgeprocedeerde asielzoekers kraken pand in centrum

Een deel van de We Are Here-groep heeft vandaag een nieuw pand gekraakt. Het gaat om een kantoor aan de Rapenburg in het centrum.

De bedrijfsruimte is 115 vierkante meter groot en stond eerder te huur voor 1250 euro per maand. De uitgeprocedeerde asielzoekers en de activisten die hen helpen hebben spandoeken en posters op de ruiten geplakt.

We Are Here telt inmiddels zo'n honderden uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze slapen in meerdere panden in de stad en hebben de afgelopen jaren al ruim dertig gebouwen gekraakt.

De asielzoekers moeten van de rechter vertrekken. Ze hopen door in gekraakte panden te verblijven en verder te procederen alsnog een verblijfsvergunning te krijgen.