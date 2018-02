Audities voor koor The Passion: 'Het wordt een urban sound'

'This little light of mine, I'm gonna let it shine...' Het is dé zin die auditanten uit Zuidoost, mits goed gezongen, een plekje oplevert in het koor van The Passion.

Vandaag kwamen ruim honderd mensen auditie doen. Het is voor het eerst dat er voor de show zangtalent uit de plaats zelf gezocht wordt. 'Voor mij is het niet alleen zingen, maar ik sta er ook stil bij dat Jezus die dag is gestorven', vertelt een vrouw die aan de audities meedoet.

Eric van Tijn, die eerder in de jury van het televisieprogramma Idols zat, is de muzikaal leider. 'Nu kijken we gewoon wat mensen kunnen en zetten we notities. We doen het op een zachtaardige manier.'

Volgens hem konden alle auditanten vandaag zingen. 'Je gaat het ook wel terughoren, in de sound van The Passion. Dat wordt ook meer urban zeg maar. Je krijgt een moderne sound, niet per se een rappende Jezus, maar wel de sound van de moderne popmuziek zit er af en toe ook in verwerkt.'

De muzikale vertolking van het paasverhaal vindt op 29 maart plaats.