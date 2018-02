PvdA verwent bejaarden met pannenkoeken bij aftrap verkiezingscampagne

Met spek, stroop of gewoon alleen met poedersuiker: ouderen van een bejaardentehuis in Oost werden vandaag door PvdA-raadsleden en partijprominenten getrakteerd op pannenkoeken. Met het bak-evenement trapte de partij haar verkiezingscampagne in de stad af.

Lijstrekker Marjolein Moorman en haar partijgenoten hebben nog zo'n zes weken om de partij weer te maken wat ze ooit was: de grootste van de stad. Collega's Jet Bussemaker en Khadija Arib kwamen Moorman een handje helpen met het bakken van de pannenkoeken. 'In de eerste plaats zijn wij Amsterdammers', vertelt Arib. 'Wij wonen in Amsterdam West en wij volgen natuurlijk wat er in Amsterdam gebeurt.'

'Verbonden met Amsterdam'

De grootste in de stad, dat is de PvdA al lang niet meer. Maar volgens Moorman kan dat weer veranderen. 'De PvdA is heel erg verbonden met Amsterdam. Ik geloof dat Amsterdam in wezen een sociaal-democratische stad is. Uiteindelijk gaat het om de vraag: in wat voor stad voel je je thuis?'

De PvdA heeft momenteel tien zetels in de raad, maar de peilingen voorspellen niet veel goeds. Als we de voorspellingen mogen geloven dan wordt de partij gehalveerd op 21 maart en daarom is er werk aan de winkel. Oud-minister van Onderwijs Jet Bussemaker vindt het vooral erg jammer, dat het huidige stadsbestuur een andere, en in haar ogen mindere, onderwijs-koers is gaan varen. 'Dus naar mijn idee is er ook heel veel reden om die lange traditie die de PvdA heeft, opnieuw in te zetten en een kans te geven.'

'D66 is zakelijker'

Maar op de Albert Cuyp, waar de partij ook campagne voert, zijn de mensen nog niet erg happig op het geven van die tweede kans. 'Iets aan de rechterkant van de PvdA', zegt een marktbezoeker te willen stemmen. 'En dan kom je al heel erg snel bij D66 uit. Ik vind ze wel wat zakelijker.'

Of de verkiezingscampagne de PvdA een boost kan geven in de stad, dat zal moeten blijken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.