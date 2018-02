Van der Burg in Zuid-Korea: 'Maar ik krijg niks van sport mee'

Wethouder Eric van der Burg is ook naar het Zuid-Koreaanse Pyeongchang gevlogen, maar anders dan de meeste Nederlanders daar kijkt hij niet naar de Olympische Spelen.

Hij is er als wethouder Ruimtelijke Ordening om meer te leren over duurzaamheid. Zo praat hij er met andere burgemeesters over en luistert hij in het Holland Heineken House naar een presentatie van twintig studenten.

Het volgen van de Olympische Spelen lukt, op de officiële opening na, niet. 'Sport ga ik pas weer zien als ik in Nederland terug ben. Hier ga ik helemaal niks van sport meekrijgen, anders dan via mijn telefoon, want die ligt wel op tafel'.

Hij hoopt op 18 of 19 medailles voor de 33 Nederlandse sporters. 'En dan, heel belangrijk, ben ik in mijn rol als wethouder Sport met heel veel mensen op 26 februari in het Olympisch Stadion. Want daar ontvangen we ze als ze thuiskomen.'