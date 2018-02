Wöber en De Ligt terug in wedstrijdselectie Ajax

Na het midweekse avontuur van Ajax in Kerkrade kan trainer Erik ten Hag morgen weer beschikken over twee verdedigers die er tegen Roda niet bij waren. Matthijs de Ligt en Max Wöber zijn opgenomen in de selectie voor de wedstrijd tegen FC Twente.

De Ligt, die in de belangstelling van topclub Barcelona staat, was tegen Roda geschorst en Wöber was er niet bij vanwege een blessure. De Oostenrijker is inmiddels hersteld van een kneuzing aan zijn linkerenkel.

De twee vaste verdedigers zijn er dus weer bij en dat gaat ten koste van de selectie van Luis Orejuela en Mitchel Bakker. Zij zijn er morgen in ieder geval niet bij.

De wedstrijd in de Arena begint morgen om 12.30 uur.