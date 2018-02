Bol.com gestopt met verkoop lachgaspatronen

Webwinkel Bol.com verkoopt geen lachgaspatronen meer. De patronen zijn vorige maand uit het assortiment gehaald.

Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen NH. 'Aangezien de patronen steeds meer in opspraak raken en er eind vorig jaar is aangekondigd dat er op korte termijn ten aanzien van het kopen van lachgas(patronen) in de Warenwet strengere bepalingen zullen worden opgenomen, hebben wij vorige maand besloten de artikelen niet langer te verkopen.'

De lachgaspatronen zijn omstreden omdat veel jongeren ze gebruiken om er high van te worden. Dat is niet zonder gevaar. Volgens Trimbos en het Bongers Instituut kan het gas de gezondheid flink aantasten. Daarnaast worden de patronen na gebruik vaak op straat gedumpt.

Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, pleitte er vorig jaar al voor om een leeftijdsgrens in te stellen voor de verkoop van de lachgaspatronen.