Ook huizenbezitters Bijlmer profiteren van gekte op woningmarkt

Een aantal jaar geleden waren woningen in de Bijlmer nauwelijks te verkopen. Maar met de gekte op de huizenmarkt in de stad, lijkt het tij voor de wijk in Zuidoost definitief gekeerd.

Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) blijkt dat de verkoopprijzen van huizen in de Bijlmer sterk gestegen zijn. Werd er in 2014 nog gemiddeld 128.750 euro betaald voor een huis, nu betalen nieuwe bewoners van de Bijlmer al gemiddeld 190.060 euro voor hun woning. 'Wij zien de 'probleemwijken' meer als kanswijken', zegt Roeland Kimman van de NVM tegen de NOS. Volgens Kimman krijgt de Bijlmer steeds meer elan en is het een goed alternatief voor de te dure binnenstad.

Kijk ook: 50 jaar Bijlmer

'Bijna knokken'

'In de tijd van de crisis konden we deze woningen niet aan de straatstenen kwijt. Ze werden verkocht voor 100.000 euro, maximaal 110.000 euro. Nu kunnen deze woningen voor 210.000 worden verkocht', vertelt makelaar Rodney Linger. De woningen in de Bijlmer die te koop komen, zijn vaak binnen een mum van tijd weg. Linger ziet in de Bijlmer de gekte al lichtelijk toeslaan, ook op de huurmarkt. 'Ik had laatst een bezichtiging voor een huurwoning in de Venserpolder en er stonden gewoon veertig mensen op de stoep. Op een gegeven moment was het bijna knokken omdat ze de woning zo graag wilden.'

Lees ook: Woningprijzen blijven stijgen; huis in de stad kost nu ruim 4 ton

Maar er is ook een keerzijde aan het succes van de Bijlmer. Veel mensen die in Zuidoost wonen trekken weg naar Almere en Lelystad. Voor mensen die twijfelen over hun vertrek uit Zuidoost, heeft de makelaar nog wel een advies. 'Ga niet weg uit Zuidoost, want je komt er gewoon niet meer in.'

Lees ook: Studentenzoldertje (23m2) voor 200.000 euro? Binnen drie dagen verkocht!