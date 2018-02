Olympische 'Bijlmerboy' voor het eerst op de baan: 'Voor Ghana en Zuidoost'

Na twee mislukte pogingen is het dit keer wel raak. Skeleton-atleet Akwasi Frimpong (31) uit Ghana, maar vooral ook uit de Bijlmer, staat op zijn eerste Olympische Spelen. Gisteren droeg hij voor Ghana, het land waar hij geboren werd, de vlag. Vandaag testte hij voor het eerst de skeleton-baan in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

'Het is gewoon tsjakka, gewoon prachtig', zegt de altijd lachende Frimpong voor de camera van de NOS. 'Het is een mooi moment voor mij, ik droom hier al vijftien jaar van'. Eerder probeerde hij met atletiek de zomerspelen van 2012 te halen, maar toen zat een peesblessure in de weg. Ook als bobsleeër lukte het twee jaar later niet. Weer vier jaar later staat Frimpong, die opgroeide in de flat Kikkenstein, op zijn eerste spelen. 'De derde keer is scheepsrecht. Voor Ghana en een beetje ook voor Amsterdam Zuidoost natuurlijk.'

'Ik bleef op mijn slee'

Omringd door buitenlandse pers kon hij vandaag voor het eerst de olympische skeletonbaan testen. Hoewel zijn trainingstijd niet in de buurt kwam van die van de medaillekandidaten, straalde hij vol trots. 'Ik bleef op mijn slee en dat is belangrijk. Ik ben ook pas twee jaar bezig en normaal gesproken duurt het vier tot zes jaar om het goed te leren.'

'De olympische droom is vandaag officieel begonnen. Nu mag het echt gaan beginnen. We gaan aftellen richting 15, 16 februari, wanneer ik weer mag gaan sleeën.'