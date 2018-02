Ajax vanmiddag tegen gehavend FC Twente: ‘Ze zullen spelen om te overleven’

In de Arena neemt Ajax het vanmiddag om 12.30 uur op tegen FC Twente. Waar de Amsterdammers strijden om in het spoor van koploper PSV te blijven, vechten de Tukkers tegen degradatie. Dat doen ze vanmiddag met een gehavende selectie en zonder trainer.

Trainer Gertjan Verbeek liep midweeks tegen een rode kaart aan en mag zodoende niet op de bank zitten zondagmiddag. Ook Cristian Cuevas is geschorst, Assaidi, Thesker en El Hamdaoui ontbreken door blessures en Maher en Jensen zijn nog twijfelgevallen voor vanmiddag.

De gemankeerde selectie zal Twente ongetwijfeld zorgen baren. De ploeg is momenteel op de zestiende plek terug te vinden en de Tukkers wonnen dit seizoen pas vier keer. Een lichtpuntje voor de ploeg uit Enschede zijn de eerdere resultaten tegen Ajax dit seizoen. In competitieverband kwam Ajax in december niet verder dan 3-3 en in het bekerduel bleek Twente een paar weken later, na strafschoppen, te sterk.



Stijgende lijn

Ajax heeft dus iets goed te maken voor eigen publiek en beschikt daarvoor over een fitte selectie. Ajax hervatte de competitie met een 0-0 gelijkspel tegen Utrecht en won daarna van NAC (3-1) en Roda (4-2). Het spel was echter niet altijd even sprankelend, toch ziet trainer Erik ten Hag een stijgende lijn.



‘Bij fases zie ik verbetering’, stelde de trainer eerder deze week voor de camera van Ajax TV. ‘En tegen Roda was die fase al weer langer dan tegen NAC. Maar we moeten nog veel stappen maken.’ Ten Hag verwacht een strijdbaar Twente. ‘Ze zullen spelen om te overleven, opperste concentratie is dus nodig om zo’n ploeg van je lijf te houden. We kunnen ons geen puntenverlies veroorloven.’

Over een kwartiertje begint #ajatwe. De opstelling van Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Frenkie de Jong, Tagliafico; Schöne, Van de Beek, Ziyech; Neres, Huntelaar, Kluivert. https://t.co/4iXivud5IO pic.twitter.com/H2tmrNmLUO — AT5 (@AT5) February 11, 2018