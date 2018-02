Welke boten mogen dit jaar meevaren in de Canal Parade?

Tachtig boten in een bonte optocht door de grachten: de jaarlijkse Canal Parade wordt op 4 augustus gehouden. Vanmiddag wordt in de Sugar Factory bekend gemaakt welke boten dit jaar mee mogen varen.

Geïnteresseerde partijen en bedrijven konden zich tot 5 februari aanmelden bij de organisatie. Vorig jaar kreeg diezelfde organisatie kritiek vanuit de LHBT-gemeenschap: de botenparade zou te commercieel geworden zijn en er zouden te weinig organisaties meevaren, die daadwerkelijk opkomen voor de positie van LHBT's. Die kritiek heeft de organisatie ter harte genomen. Er is een nieuwe verdeling van de deelnamebewijzen, waarbij er meer plekken gereserveerd zijn voor maatschappelijke organisaties die zich actief inzetten voor LHBT's.

'Helden status'

Het thema van de Pride is dit jaar Heroes, oftewel helden. 'Iedereen kent wel iemand die de heldenstatus verdient. Door wat diegene verkondigt, gedaan heeft of juist niet of misschien verdient in jouw ogen iedereen die uit de kast gekomen is wel de heldenstatus', schrijft de organisatie van de Pride op haar site.

Bedrijven die zich slechts deels inzetten voor de positie van LHBT's moeten dit jaar verplicht lid worden van de Pride Business Club. Voor dat lidmaatschap betalen ze drie jaar lang 1500 euro aan de organisatie van de Pride.

Financiële hulp

Ook nieuw dit jaar is de 'support card' van de Rabobank. Die bank heeft zijn plek in de botenparade symbolisch afgestaan aan een vereniging of stichting die zich inzet voor LHBT's. Maar die zonder financiële hulp niet aan de botenparade deel zou kunnen nemen.

Het evenement waarop de deelnemers van de botenparade bekend gemaakt worden, begint vanmiddag om 14.00 uur in de Sugar Factory.