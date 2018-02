Rechter ziet geen bezwaar in bouw complex voor statushouders IJburg

De bouw van 180 woningen voor studenten en statushouders op IJburg kan voorlopig gewoon doorgaan. Dit oordeelde de rechter eerder deze week.

De op handen zijnde bouw van de woningen zorgt al langere tijd voor onvrede in de wijk. Buurtbewoners vallen vooral over het aantal te bouwen woningen. De gemeente bond op dit vlak al in; aanvankelijk zouden er 300 woningen komen, dat werden er maximaal 190.



Via een gang naar de rechter probeerden omwonenden alsnog een bouwstop af te dwingen. In hun optiek was er niet voldaan aan een aantal eisen voor een omgevingsvergunning. Daarbij blijven er zorgen bestaan om de veiligheid in de wijk door de komst van (een grote groep) studenten en statushouders.



Maar volgens de rechter heeft de gemeente de goede voorbereidingsprocedure gevolgd. 'Daarnaast heeft de gemeente de belangen van de omwonenden goed meegewogen in haar besluit en heeft zij verschillende maatregelen genomen om overlast te voorkomen, zoals het aanstellen van een permanente beheerder in het complex waarbij klachten kunnen worden ingediend', aldus de rechter.