Automobilist rijdt water in en slaat op de vlucht

Aan de Noordkaperweg in Noord is vanochtend een auto in het water terecht gekomen. De bestuurder van de wagen sloeg na het incident op de vlucht.

Voordat de auto te water raakte beschadigde de bestuurder verschillende andere geparkeerde auto's. Hoe hij vervolgens in het water is belandt is vooralsnog onduidelijk, na het incident sloeg de man of vrouw namelijk op de vlucht. De politie is nog op zoek naar de bestuurder.