In avond en nacht opnieuw code geel, ditmaal voor gladheid: VID waarschuwt voor verraderlijk gladde ochtendspits

Het KNMI heeft voor vanavond en vannacht opnieuw code geel afgegeven. Ditmaal waarschuwt het weerinstituut voor gladheid als gevolg van hagel- en (natte)sneeuwbuien.

Gisteravond waarschuwde het KNMI nog voor harde wind, maar later op de dag en vannacht is het dus winterse neerslag die voor problemen kan zorgen. De ergste nattigheid valt naar verwachting in de loop van de avond en het begin van de nacht.



Vooral de maandagochtendspots zou dus te maken kunnen krijgen met (deels) bevroren wegen. De VID roept automobilisten daarom op morgenochtend hun snelheid zo veel mogelijk te matigen. 'De VID verwacht vanwege de gladheid meer ongelukken dan normaal en daarmee ook op ongebruikelijke plaatsen opstoppingen', stelt de verkeersdienst. 'De gladheid begint zondagavond al en zet zich tot halverwege de maandagochtend door. De situatie is verraderlijk: er vallen tot diep in de nacht (winterse) buien met wegdektemperaturen die in het binnenland onder nul zakken.

Vannacht én morgen tijdens de ochtendspits her en der trouwens spekgladde wegen. Oppassen dus ➡ https://t.co/dKm9deBZWx #codegeel pic.twitter.com/KZB0dGxz6d — VID (@vid) February 11, 2018

Strooien

Ook strooien heeft niet altijd zin, stelt de VID. 'Het effect van strooizout wordt door nieuwe buien deels teniet gedaan (het zout wordt als het ware weggespoeld door regen en dooiende hagel en sneeuw). Een moeilijke taak voor de wegbeheerder om wegen goed berijdbaar te houden dus.'